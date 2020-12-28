السعودية تمدد حظر الرحلات الجوية ودخول المملكة لمدة أسبوع

أفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية، بأن سلطات البلاد قررت تمديد حظر الرحلات الجوية والبرية والبحرية إلى المملكة، لمدة أسبوع آخر.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله: "إلحاقا للبيان الصادر في 20 ديسمبر الحالي، بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا، في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوع آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة".

المصدر: "واس"