البرهان: الجيش السوداني أعاد انتشاره داخل أراضيه ولم يعتد على إثيوبيا

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إن التحركات التي قام بها الجيش السوداني في المنطقة الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، كانت إعادة انتشار في الأراضي السودانية.

وقال البرهان في خطاب متلفز في الذكرى الخامسة والستين لاستقلال السودان: "إن ما يحدث في المنطقة الشرقية المتاخمة لحدودنا مع إثيوبيا هو إعادة انفتاح وانتشار للقوات المسلحة السودانية داخل أراضيها، ولم ولن تتعدى الحدود الدولية أو تعتدي على الجارة أثيوبيا".

وتابع: "ظللنا نحرص وما زلنا على معالجة موضوع التعديات من قبل المزارعين الأثيوبيين والداعمين لهم على الأراضي السودانية عبر الحوار".

وأضاف أنه تم تكوين آليات مشتركة لهذا الأمر ووضعت السلطات السودانية في الاعتبار العلاقات الأزلية والخاصة بين الشعبين السوداني والإثيوبي، مؤكدا أن نهج الحوار والتفاوض سيظل هو الهادي حتي يأخذ كل ذي حق حقه.

وأكد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق خالد عابدين يوم الاثنين، أن المناطق الحدودية مع إثيوبيا لم تتعرض لهجمات مؤخرا بعد استعادة القوات المسلحة السيطرة على تلك المناطق، لافتا إلى قدرة الجيش على حماية حدوده.

المصدر: وكالات