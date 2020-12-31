الفنان السوري مكسيم خليل يدعو "أهل الشام" لتوديع "أمير المخرجين"

وجه الفنان السوري مكسيم خليل المقيم خارج بلاده دعوة إلى "أهالي الشام" كي يودعوا حاتم علي الذي وصفه بـ "أمير المخرجين" بما يليق به.

وقال خليل الحائز على جائزة أفضل ممثل عربي في نوفمبر الماضي، والمقيم في فرنسا: "يا أهالي الشام، حاتم راجع عالشام ودّعوه وداع أيقونة فاتت على بيوتكم بكل حب".

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يااهالي الشام..حاتم راجع عالشام..

ودعوه وداع ايقونة فاتت على بيوتكم بكل حب ..ودفى..

ودعوه وداع بليق بالامل والجمال و النجاح يلي قدملنا ياه.. وخلى اسم سوريا مضوي بعالم الفن و الانسانية.

ودعوا "امير المخرجين " ونحنا اهل الوفى..

كونو جنبه يوم الجمعة ١ كانون التاني #وداعاً_حاتم_عليpic.twitter.com/LVbi9mxMNi — maxim khalil (@MaximKhalil) December 31, 2020

وكان خليل أحد الفنانين الذين نعوا المخرج حاتم علي وكتب إليه، يخاطبه بـ "أستاذي":

استاذي ..

كم هي هزيلة فكرة "الحياة"

وكم جميلة احياناً فكرة "الاشاعة"

يحترق امامي الآن الماضي الجميل

رحيلك صادم مفاجئ نعم

مؤلم قاسي نعم

لن يغير من حقيقة انك زرعتَ فيي وفي الكثيرين غيري:

(احلاماً كبيرة..حتى ونحن نعيش تغريبتنا السورية)

شكرا استاذي من الروح ..علّها توصل السلام لروحك. pic.twitter.com/YouUxF3CCF — maxim khalil (@MaximKhalil) December 29, 2020

ومن المقرر أن يصل المخرج حاتم علي إلى دمشق مساء اليوم، ويشيع جثمانه بعد ظهر عد الجمعة حيث يوارى في الثرى في مقبرة باب الصغير في دمشق.

المصدر: RT