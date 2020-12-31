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الفنان السوري مكسيم خليل يدعو "أهل الشام" لتوديع "أمير المخرجين"

الثقافة والفن

الفنان السوري مكسيم خليل يدعو
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وجه الفنان السوري مكسيم خليل المقيم خارج بلاده دعوة إلى "أهالي الشام" كي يودعوا حاتم علي الذي وصفه بـ "أمير المخرجين" بما يليق به.

وقال خليل الحائز على جائزة أفضل ممثل عربي في نوفمبر الماضي، والمقيم في فرنسا: "يا أهالي الشام، حاتم راجع عالشام ودّعوه وداع أيقونة فاتت على بيوتكم بكل حب".

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وكان خليل أحد الفنانين الذين نعوا المخرج حاتم علي وكتب إليه، يخاطبه بـ "أستاذي":

ومن المقرر أن يصل المخرج حاتم علي إلى دمشق مساء اليوم، ويشيع جثمانه بعد ظهر عد الجمعة حيث يوارى في الثرى في مقبرة باب الصغير في دمشق.

المصدر: RT

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