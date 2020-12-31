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جثمان حاتم علي يصل اليوم إلى دمشق.. إجماع شعبي وبرود رسمي

أخبار العالم العربي

جثمان حاتم علي يصل اليوم إلى دمشق.. إجماع شعبي وبرود رسمي
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من المقرر أن يصل جثمان المخرج السوري حاتم علي إلى دمشق مساء اليوم وسط حالة نادرة من الإجماع الشعبي والفني في سوريا على شخصية عامة، وإن نأت المؤسسات الرسمية المعنية بنفسها عن الحدث.

ولم تعلق أي جهة رسمية سورية حتى الآن على الأخبار المتعلقة بمكان دفن صاحب "التغريبة الفلسطينية"، بينما اعلن أصدقاؤه وذووه أن الجثمان سيصل من القاهرة مساء اليوم حيث توفى بأزمة قلبية، ليشيع من مشفى الشامي بدمشق، قبل رحلته الأخيرة في العاصمة السورية باتجاه "مقبرة باب الصغير" فيها.

ومع الانقسام في سوريا كان علي واحدا من الشخصيات القليلة التي حازت إجماعا تجاوز التصنيفات المعتمدة في البلاد: بين "موالاة" و"معارضة"، وليصير واحدا ممن أجمع السوريون على تقديره والإشادة بما قدمه.

كثير من السوريين وبمختلف التوجهات السياسية كتبوا عن صاحب "الزير سالم"، سواء من الفنانين أو النقاد أو الصحفيين أو المتابعين لما قدمه علي.

بينما تلقت نقابة الفنانين انتقادات حادة، حتى داخل البلاد، بسبب تعاطيها مع خبر رحيل علي، واكتفائها بخبر "إعلان وفاة" دون أن تنعي الفنان كما جرت العادة حين نقل خبر وفاة فنان، وهو أحد المفصولين من النقابة بسبب "عدم تسديد الاشتراكات المالية" حسب المعلن من الأسباب:

جثمان حاتم علي يصل اليوم إلى دمشق.. إجماع شعبي وبرود رسمي

أما فرع النقابة في دمشق فاكتفى بسطر واحد عن واحد من أبرز المخرجين السوريين، وابن الجولان السوري المحتل، صاحب الأعمال التاريخية الملحمية، ومنها: "ملوك الطوائف".

جثمان حاتم علي يصل اليوم إلى دمشق.. إجماع شعبي وبرود رسمي

وقد نعى عدد كبير من الفنانين والمثقفين السوريين علي، وكشف الباحث سامي مبيض أن علي سبق أن تواصل معه عندما سمع بمسلسل عن الرئيس السوري الأسبق شكري القوتلي، ونقل مبيض عن علي أنه كان يحلم بإخراج مسلسل عن "بطل استقلال سوريا" كما وصفه:

جثمان حاتم علي يصل اليوم إلى دمشق.. إجماع شعبي وبرود رسمي

المخرج هيثم حقي وصف علي بأنه واحد من أهم أبناء سوريا:

جثمان حاتم علي يصل اليوم إلى دمشق.. إجماع شعبي وبرود رسمي

أسامة يونس ـ دمشق

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