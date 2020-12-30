ارتفاع حصيلة قتلى "الصليب الأحمر" إلى ثلاثة موظفين إثر هجوم مطار عدن

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن إن حصيلة القتلى من موظفيها إثر هجوم مطار عدن ارتفعت إلى ثلاثة أشخاص.

وكتبت اللجنة الدولية في تغريدة: "نحن في غاية الحزن لأن ثلاثة من زملائنا كانوا من بين القتلى في انفجار مطار عدن في وقت سابق اليوم".

نحن في غاية الحزن لأن ثلاثة من زملائنا كانوا من بين القتلى في انفجار مطار عدن في وقت سابق اليوم.https://t.co/udfHrtaHLx — ICRC Yemen (@ICRC_ye) December 30, 2020

وتعرض مطار عدن الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

كما حذر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، من أنه من السابق لأوانه إلقاء اللوم على جماعة الحوثيين في الهجوم.

المصدر: RT