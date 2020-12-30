مصر.. الفنانة يسرا تعلق على أنباء تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورونا

علقت الفنانة المصرية يسرا، عن تطور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي.

إقرأ المزيد

وقالت الفنانة المصرية: "الحمدلله أنا أحسن دلوقتي، بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمدلله..أنا ما زلت خاضعة للعزل المنزلي، وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف، خالص الشكر والتقدير ليهم".

وأضافت الفنانة الكبيرة خلال منشور كتبته علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام": "بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم، وأتمنى للجميع الشفاء والصحة، وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي، ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه".

وكانت الفنانة الكبيرة يسرا أصيبت بفيروس كورونا، حيث ثبتت إيجابية التحليل، وتخضع حاليا إلى البروتوكول العلاجي المصري.

المصدر: RT