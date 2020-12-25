مصر.. الفنانة يسرا تعلق بعد إصابتها بفيروس كورونا

قالت الفنانة المصرية الكبيرة يسرا إنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا منذ 4 أيام وليس أمس الخميس، مضيفة أنها "تحمد الله على كل شيء".

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وقالت يسرا إنها تخضع للعلاج حاليا، موجهة حديثها للجمهور: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

ومن آخر الأعمال التي شاركت فيها يسرا مسلسل "خيانة عهد" من إخراج سامح عبد العزيز، والذي يشاركها فيه كل من حلا شيحة وعبير صبري وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه حول سيدة تمتلك مصنع ملابس وتهتم بعملها وعائلتها، رغم استغلال العائلة لها. حيث تتعرض لأزمة بعد اكتشاف إدمان ابنها "هشام" للمخدرات، وتتجه لتصليح الأمور بينما تجد صعوبة مع ما تكتشفه من مفاجآت صادمة، لتدخل في صراعات كثيرة.

المصدر: "اليوم السابع"