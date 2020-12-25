 
مباشر

الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس كورونا

الثقافة والفن

الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس كورونا
ar.wikipedia.org
الفنانة/ يسرا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pfme

أصيبت الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا المستجد، حيث ثبتت إيجابية التحاليل منذ أكثر من يوم، وهي تخضع حاليا للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

إقرأ المزيد
مصر.. الفنان محمد منير يظهر لأول مرة بعد أزمته الصحية الأخيرة
مصر.. الفنان محمد منير يظهر لأول مرة بعد أزمته الصحية الأخيرة

ومن آخر الأعمال التي شاركت فيها يسرا مسلسل خيانة عهد من إخراج سامح عبد العزيز، والذي يشاركها فيه كل من حلا شيحة وعبير صبري وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه حول سيدة تمتلك مصنع ملابس وتهتم بعملها وعائلتها، رغم استغلال العائلة لها. حيث تتعرض لأزمة بعد اكتشاف إدمان ابنها "هشام" للمخدرات، وتتجه لتصليح الأمور بينما تجد صعوبة مع ما تكتشفه من مفاجآت صادمة، لتدخل في صراعات كثيرة.

ناصر حاتم

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا