مصر.. لحظة النطق بالحكم بإعدام المتهمين في قضية هزت الرأي العام

قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام وليد فكري ومحمد السيد، المتهمين الرئيسيين بقتل "فتاة المعادي" وبراءة المتهم الثالث في القضية التي هزت الرأي العام في مصر.

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وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت في بيان لها إنها تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، مفاده وفاة المجنى عليها "مريم" البالغة من العمر 24 عاما في حي المعادي.

وأضافت النيابة أن شاهدا أبلغ الشرطة برؤيته سيارة يستقلها اثنان (المتهمان)، انتزع مرافق سائقها حقيبة المجنى عليها منها، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها.

المصدر: الوطن