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أول صور للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

مجتمع

أول صور للمتهمين بقتل
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الضحية مريم
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صرح مصدر أمني مصري أنه تم القبض على المتهمين بقتل مريم، فتاة المعادي، وهما اثنان من أصحاب السوابق، أحدهما من مصر القديمة والثاني من بولاق الدكرور.

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وأضاف المصدر الأمني، أن المتهمين، وهما أقارب (أولاد خالة)، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الحقائب بأسلوب خطف الحقائب باستخدام سيارة. أحدهما يقود السيارة "الميكروباص" ويقترب من الضحية، والآخر يقوم بخطف الحقيبة من المجنى عليها.

من جهتها، قالت النيابة العامة المصرية في بيان لها إنه في غضون الساعة السابعة مساء تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، مفاده وفاة المجنى عليها "مريم" البالغة من العمر 24 عاما في حي المعادي.

وأضافت النيابة أن شاهدا أبلغ الشرطة برؤيته سيارة يستقلها اثنان، انتزع مرافق سائقها حقيبة المجنى عليها منها، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها.

أول صور للمتهمين بقتل
RT

المصدر: RT

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