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الجيش اللبناني يوقف 3 شبان اقتربوا من السياج الحدودي مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يوقف 3 شبان اقتربوا من السياج الحدودي مع إسرائيل
AFP
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن توقيف ثلاثة شبان لاقترابهم من السياج الحدودي مع إسرائيل في منطقة سهل الخيام وهم في حالة سكر ظاهر.

وقالت في بيان إنه "بتاريخ 29 ديسمبر الحالي قرابة الساعة 17.00، أوقفت دورية من مديرية المخابرات ثلاثة شبان لاقترابهم من السياج التقني في منطقة سهل الخيام وهم في حالة سكر ظاهر، وقد قامت قوات العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاههم. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن أن عناصر الجيش أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء تجاه أشخاص حاولوا التسلل من الأراضي اللبنانية.

المصدر: RT

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