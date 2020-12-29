بالفيديو والصور.. اكتشاف آثار رومانية أثناء بناء شبكة لتصريف المياه بقلب العاصمة الأردنية عمان

اكتشفت السلطات الأردنية بقايا حمامات رومانية قديمة خلال بناء شبكة رئيسية لتصريف المياه في عمان، ما أثار معضلة تتعلق بسبل الحفاظ على الماضي مع الأخذ بأسباب الحداثة في المستقبل.

وقال يزيد عليان، مدير دائرة الآثار العامة إنهم سيوازنون بين احتياجات حماية المدينة من الفيضانات والحفاظ على الآثار تحت الشوارع.

وأضاف: "عمان من المدن الكبرى الرومانية ولذلك حمامها سيكون.. الحمام العام تبعها سيكون أيضا من أكبر الحمامات الرومانية... واضطرت دائرة الآثار العامة لتوقيف عمل العبَارة الصندوقية حتى نكتشف ونقيم الآثار الموجودة"، مشيرا إلى أنه من الممكن العثور على آثار في أي مكان يتم التنقيب فيه.

وعلى الإثر تم تعليق العمل في شبكة تصريف المياه خلال عملية اتخاذ القرار.

أعمال حفريات في العاصمة الأردنية عمّان بعد اكتشاف آثار رومانية#الشرق#الشرقـ_للأخبارpic.twitter.com/MN5MUfVgtY — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) December 14, 2020

وأعرب مسؤولو البلدية بالفعل عن قلقهم من احتمال أن يؤدي تأخير مشروع تصريف المياه إلى ارتفاع منسوب المياه في وسط عمان وإغراقها بالمياه مرة أخرى خلال الشتاء.

Reuters

ومن المتوقع أن تتخذ لجنة حكومية تم تشكيلها قبل أسبوعين قرارا في القريب العاجل بشأن ما إذا كان سيتم التوسع في أعمال التنقيب في الموقع أو المضي قدما في شق قناة تحت الأرض لتفادي مياه السيول التي تجتاح عمان من الجبال المحيطة.

وعمان مدينة قديمة لا تزال ظاهرة فيها معالم كثيرة تعود للحضارة الرومانية، من المدرج الذي يتسع لـ 6000 متفرج إلى نافورة نيمفيوم ومعبد هرقل على أحد أعلى تلال عمان.

Reuters

المصدر: رويترز + RT