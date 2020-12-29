مصر.. المحكمة تصدر حكما ضد أحمد بسام زكي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن، بحبسه 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

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وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020، تحرش جنسيا بهن، وأرسل إليهن عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعي "واتسآب"، عبارات وصورا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحا وتلميحا بالأمور المشار إليها.

واتهم زكي بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عاما وتهديدهن كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف، وكان تهديده مصحوبا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات.

المصدر: اليوم السابع