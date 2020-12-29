واشنطن تؤكد حرصها على إنجاح الحوار السياسي وإنهاء الانقسام في ليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في اتصال مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حرص واشنطن على إنجاح مسار الحوار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على "فيسبوك"، يوم الاثنين، إن المشري ونورلاند ناقشا "التطورات الخاصة بالحوار السياسي وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وأكد السفير الأمريكي خلال الاتصال "أن وجهات النظر متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق إليها".

وأضاف المكتب الإعلامي أن المشري ونورلاند أكدا "حرصهما على أن يؤدي مسار الحوار في النهاية إلى حالة استقرار دائمة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام".

المصدر: بوابة الوسط