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باريس تدعو للامتناع عن الأعمال العدائية في ليبيا بعد تصريحات حفتر حول طرد الأتراك

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باريس تدعو للامتناع عن الأعمال العدائية في ليبيا بعد تصريحات حفتر حول طرد الأتراك
Reuters SAA/
قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في فرنسا
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دعت فرنسا اليوم الاثنين جميع الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى الانخراط في العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة والامتناع عن أي عمل عدائي.

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وجاءت دعوة باريس عقب تصريحات قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، حول اعتزامه طرد القوات التركية من البلاد.

وقال نائب الناطقة الرسمية باسم الخارجية في بيان رسمي، ردا على سؤال حول موقف فرنسا من تصريحات قائد الجيش الوطني خليفة حفتر التي دعا فيها إلى طرد القوات التركية من ليبيا: "لا حل عسكريا في ليبيا​​​. الأولوية هي تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر الماضي، والذي ينص على رحيل القوات والمرتزقة الأجانب واستكمال العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة".

وتابع: "ندعو جميع الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية، والامتناع عن أي عمل عدائي، والعمل على تسمية حكومة جديدة وتنظيم انتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021 ".

المصدر: "ouest-france"

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