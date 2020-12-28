 
مباشر
عاجل
مصر ترصد صعودا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة
Reuters AMIR COHEN
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgf1

دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تويتر" في وقت متأخر من مساء الاثنين: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات قبل قليل، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة دون أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية".

يذكر أن الطيران الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ منه ليلة 25-26 ديسمبر الجاري.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت مواقع لإنتاج الأسلحة الصاروخية وموقعا عسكريا تابعا لحركة "حماس" التي حملتها إسرائيل مسؤولية التصعيد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا