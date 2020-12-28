العثماني يتهم الجزائر بـ"شن حملة ضد المغرب"

اتهم رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، الجزائر بـ"تجنيد أجهزتها الإعلامية الرسمية" بهدف "نشر الأخبار الزائفة" عن الوضعية في الصحراء "في إطار حملة ممنهجة".

وفي حديثه أمام مجلس النواب، قال العثماني إن "أعمال زعزعة الاستقرار" التي قامت بها جبهة البوليساريو "لم يؤيدها أي بلد في العالم باستثناء الجزائر"، مضيفا أن هذه الحملة المفترضة "يتم التصدي لها واحتواؤها عبر الصحافة الوطنية والجهاز الدبلوماسي المغربي".

وأشار إلى أن جبهة البوليساريو "واصلت استفزازاتها" على مقربة من الجدار الأمني بعد أن "حررت القوات الملكية معبر الكركرات وأمنته".

ولفت العثماني إلى أن أكثر من 75 دولة من مختلف مناطق العالم "ثمنت العملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، كما ثمنت إعادة فتح معبر الكركرات أمام الحركة المدنية والتجارية".

يذكر أن المغرب والبوليساريو يتبادلان الاتهامات باتخاذ خطوات استفزازية في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء.

المصدر: "هسبريس" + RT