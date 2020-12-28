المغرب يسجل تراجعا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في تراجع كبير لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد 32 وفاة جراء المرض مقابل 36 أمس الأحد.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 950، لتصل إلى مستوى 433029 حالة منذ رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 26182 تعتبر نشطة.

وتشير هذه الحصيلة إلى تراجع ملموس في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بعد أن بلغ يوم 25 ديسمبر 2329 حالة، وفي 26 ديسمبر 2369، وفي 27 ديسمبر 1517.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 32 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 7272 بنسبة فتك عند مستوى 1.7%.

وشهد مؤشر الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا في المملكة انخفاضا تدريجيا حيث سبق أن بلغ يوم 25 ديسمبر 40 حالة، وفي 26 ديسمبر 34، وفي 27 ديسمبر 36.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 1515 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 399575 بمعدل تعاف بلغ 92.3%.

وسبق أن أعلن وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، يوم 24 سبتمبر، أن بلاده حصلت على 65 مليون جرعة من لقاحين مضادين لفيروس كورونا لتطعيم حوالي 25 مليونا من السكان.

وقال: "الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بلغت مراحل متقدمة جدا، وتشمل تدريبات ميدانية وإجراءات تنظيمية وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية".

المصدر: "وكالة أنباء المغرب العربي" + وكالات