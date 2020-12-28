الأمم المتحدة تعلق على إدانة الناشطة السعودية الهذلول

أعرب مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة عن قلقه من قرار السلطات القضائية السعودية إدانة الناشطة الحقوقية البارزة، لجين الهذلول، داعيا المملكة إلى الإفراج المبكر عنها في أسرع وقت.

وقال مكتب حقوق الإنسان الأممي، اليوم الاثنين، عبر "تويتر": "الإدانة والحكم بالسجن مدة 5 سنوات و8 أشهر بحق المناضلة المعروفة من أجل حقوق المرأة لجين الهذلول التي تم اعتقالها بشكل تعسفي لمدة 2.5 عام، أمر يثير القلق العميق".

وأضاف المكتب: "نحن نفهم أن الإفراج المبكر ممكن، ونشجع بقوة على القيام بذلك باعتباره إجراء عاجلا".

#SaudiArabia: Conviction and 5yrs 8 month sentence handed down to prominent women’s rights campaigner #LoujainAlHathloul, already arbitrarily detained for 2 ½ years, is also deeply troubling. We understand early release is possible, and strongly encourage it as matter of urgency. — UN Human Rights (@UNHumanRights) December 28, 2020

وكانت وسائل إعلام محلية ومصادر عائلية، ذكرت في وقت سابق من الاثنين، أن محكمة سعودية مختصة بقضايا الإرهاب قضت بسجن الهذلول 5 أعوام و8 أشهر في عملية محاكمة أثارت إدانات دولية.

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والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها محتجزة لدى السلطات منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.

ويعتبر هذا الحكم تحديا مبكرا لعلاقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الذي وصف الرياض بأنها "منبوذة" بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأفادت المصادر الإعلامية بأن الهذلول أدينت بالتحريض على تغيير النظام السياسي في المملكة والإضرار بالأمن العام، مضيفة أن المحكمة قررت وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة.

المصدر: RT + "رويترز"