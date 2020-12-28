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وسائل إعلام سعودية: 5 سنوات سجن للناشطة السعودية لجين الهذلول بعد إدانتها بـ "أفعال مجرمة"

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام سعودية: 5 سنوات سجن للناشطة السعودية لجين الهذلول بعد إدانتها بـ
Reuters
لجين الهذول
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أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الناشطة السعودية لجين الهذلول، بثبوت تورطها في عدد من "النشاطات المجرّمة" بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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وبحسب صحيفة "سبق" المحلية اليوم الاثنين، قضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحق لجين لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

وأدانت المحكمة، المدعى عليها، بارتكابها أفعالا مجرّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وقال قاضي المحكمة إن المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاما طواعية دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة.

وعُقدت الجلسة بحضور كامل هيئة المحكمة والمدعي العام والمدعى عليها وممثل هيئة حقوق الإنسان.

وتضمن حكم المحكمة في القضية، وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها، استصلاحا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ مُلغىً.

المصدر: صحيفة سبق

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