اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ونظيره في حكومة الوفاق الليبية

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالا هاتفيا بنظيره في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد سيالة، اليوم الاثنين، بحثا خلاله الملف الليبي ودعم الاستقرار.

وقال المتحدث باسم خارجية الوفاق، محمد القبلاوي، إن وزير الخارجية المصري أثنى خلال الاتصال على استقبال الوفد المصري في العاصمة طرابلس أمس الأحد، وأكد لنظيره الليبي على استمرار التعاون بين الجانبين وأن تكون الزيارة خطوة جدية في هذا الاتجاه.

وتأتي هذه المكالمة بعد يوم من زيارة أداها وفد مصري يرأسه وكيل عام جهاز المخابرات، ويضم مساعد وزير الخارجية ومسؤولين أمنيين، إلى طرابلس.

وعقد وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، "اجتماعا أمنيا رفيع المستوى" مع الوفد المصري، تناول "التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين".

المصدر: RT