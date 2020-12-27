وزير الداخلية في الوفاق الليبية يبحث مع وفد مصري رفيع "تحديات أمنية مشتركة وتعزيز التعاون"

عقد وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، "اجتماعا أمنيا رفيع المستوى" مع الوفد المصري الذي وصل العاصمة طرابلس في وقت سابق من اليوم.

وأكدت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق في بيان منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس جهاز المخابرات التابعة لـ"الوفاق"، عماد الطرابلسي، تناول "التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين".

وزير الداخلية المفوض يعقد اجتماع أمني رفيع المستوي مع الوفد المصري الذي يزور طرابلس طرابلس 27 ديسمبر 2020م بحث وزير... Posted by ‎وزارة الداخلية الليبية‎ on Sunday, December 27, 2020

وأوضح البيان أن المجتمعين ناقشوا سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا و"مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية".

ولفت البيان إلى أن الاجتماع يأتي "ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس".

وتعد مصر من أكبر داعمي "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر والذي شن في أبريل العام الماضي زحفا عسكريا في مسعى لانتزاع العاصمة طرابلس من حكومة الوفاق المدعومة تركيا.

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية إحراز نتائج ملموسة ضمن جهود تسوية الأزمة الليبية في الأشهر الماضية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاقات بشأن تشكيل مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات.

ووصل الوفد المصري إلى طرابلس بعد يوم من زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إليها.

المصدر: RT