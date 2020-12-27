وفد مصري رفيع يصل إلى العاصمة الليبية للقاء مسؤولي حكومة الوفاق

وصل وفد مصري رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها، يضم مساعد وزير الخارجية ومسؤولا أمنيا بارزا.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن الوفد المصري يرأسه وكيل عام جهاز المخابرات.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوفد مصري رسمي إلى طرابلس منذ بداية معركة طرابلس بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، برفقة رئيس الأركان وقادة الجيش، إلى طرابلس أمس السبت.

وأكد وزير الدفاع التركي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، على استمرار التنسيق المشترك بين أنقرة وطرابلس للتصدي لقوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية