وسائل إعلام: وفد مصري يضم نائب رئيس جهاز المخابرات يزور العاصمة الليبية بعد يوم من زيارة وفد تركي

أفادت قناة "218" المحلية الليبية بأن وفدا مصريا برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات سيصل إلى طرابلس غدا، بعد يوم من زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، برفقة رئيس الأركان وقادة الجيش.

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وقالت القناة إن الوفد المصري الرسمي سيعقد اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق فايز السراج.

يذكر أن أكار بحث اليوم السبت، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة "حرصه على تطوير العلاقات مع تركيا بما يخدم مصالح البلدين".

كما ناقش الطرفان، حسب بيان للمجلس الأعلى، "مستجدات الحوار السياسي الليبي الذي انطلق عقب صد العدوان الإجرامي على العاصمة طرابلس".

المصدر: قناة "218" + RT