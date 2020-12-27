 
مباشر

أكار: ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن إن اعتدوا على قواتنا

أخبار العالم العربي

أكار: ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن إن اعتدوا على قواتنا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pg1j

حذر وزير الدفاع التركي الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بأن قواته وداعموه سيكونون" هدفا مشروعا" في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في كلمة أمام القوات التركية العاملة في ليبيا : "ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا.. قوات حفتر وأنصاره لن يكون لديهم مكان للهرب إذا هاجموا القوات التركية".

إقرأ المزيد
وزير الدفاع التركي يتوجه إلى ليبيا برفقة رئيس الأركان وقادة الجيش
وزير الدفاع التركي يتوجه إلى ليبيا برفقة رئيس الأركان وقادة الجيش

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن وزير الدفاع التركي وصل إلى العاصمة طرابلس أمس السبت في زيارة غير معلنة.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا