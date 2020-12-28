كردستان العراق تمنع الاحتفال في ليلة رأس السنة الجديدة

أعلنت غرفة عمليات محافظة ‌أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، منع الاحتفال في لية رأس السنة الجديدة، وهددت بمعاقبة المخالفين.

وذكرت في بيان صحفي الليلة الماضية، أن "أي مكان أو فندق أو كافيتيريا أو مطعم أو ناد ليلي أو ناد رياضي أو مركز اجتماعي، وكذلك (المولات)، أو أي أماكن أخرى مشابهة تقوم بالتحضيرات لإقامة الاحتفال برأس السنة، ستواجه بالاجراءات القانونية".

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وطالبت المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية بأقصى درجات المسؤولية، في ظل هذه الأوضاع من أجل سلامتهم، وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس ولبس الكمامات.

المصدر: RT