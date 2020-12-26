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إقليم كردستان العراق يمنع السفر إلى لبنان بسبب سلالة كورونا الجديدة

أخبار العالم العربي

إقليم كردستان العراق يمنع السفر إلى لبنان بسبب سلالة كورونا الجديدة
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أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، منع السفر إلى لبنان بسبب ظهور سلالة كورونا الجديدة هناك، فيما استثنت التعليمات بعض المؤسسات الدولية.

وأصدرت وزارة داخلية كردستان العراق، تعليمات جديدة ضمن إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا، تضمنت منع السفر إلى لبنان وفرض قيود على استقبال الوافدين منها.

وتنص القرارات الجديدة أيضا حظر سفر المواطنين العراقيين إلى لبنان عبر المنافذ الحدودية لإقليم كردستان، ومنع دخول الأجانب القادمين من لبنان من الذين أقاموا هناك بعد الخامس من ديسمبر.

وتستثني التعليمات الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتحالف الدولي والدبلوماسيين والوفود الرسمية وفقاً للتعليمات الصحية، ويخضع العراقيون العائدون من لبنان للحجر الصحي تنفيذاً لإجراءات وزارة الصحة.

 

المصدر: RT

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