نصر الله: قادرون على إصابة أي هدف في أراضي سيطرة إسرائيل

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "قوات المقاومة قادرة على إصابة أي هدف في أراضي سيطرة إسرائيل حال اندلاع مواجهة عسكرية".

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وقال نصر الله، في مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية، الأحد: "الاستنفار الكبير الذي قامت به المقاومة كان على كل المستويات وعلى مرأى من الإسرائيلي... وحركة المسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية تشهد إرباكا كبيرا خشية من رد المقاومة... الإسرائيلي يعلم أننا أطلقنا السلاح المناسب تجاه مسيراته من دون أن يخرج ذلك إلى العلن".

وشدد نصر الله على أن "عدد الصواريخ الدقيقة لدى المقاومة بات ضعفَي ما كان عليه قبل سنة"، معلنا: "أي هدف على امتداد مساحة فلسطين المحتلة نريد أن نصيبه بدقة نحن قادرون على إصابته بدقة".

وقال إن "الإسرائيلي هو القلق وليست المقاومة خصوصا مع ذهاب (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وإمكانية عودة واشنطن للاتفاق النووي"، مردفا: "المقاومة اليوم بألف خير وفي أفضل قدراتها ومعنوياتها ونثق بالمستقبل واقترابنا من النصر".

وتابع نصر الله أن "على الإسرائيلي أن يقلق من المقاومة في البر والبحر والجو"، مشيرا إلى وجود "أمور لدى المقاومة لا يعلم عنها الإسرائيلي شيئا وهي في دائرة ضيقة جدا".

كما لفت نصر الله، إلى أن "حزب الله" على "حاله وقوته ومعنوياته وإرادته بل وما هو أكثر من ذلك"، مضيفا: "ما زلنا على وعدنا بالرد على قتل العدو الإسرائيلي الشهيد علي محسن في سوريا".

المصدر: "الميادين"