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المغرب يسجل 36 وفاة و1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المغرب يسجل 36 وفاة و1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters /FW1F/barbara Lewis
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
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سجلت وزارة الصحة المغربية يوم الأحد 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 2369 حالة عن اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 43209 منذ بدء الجائحة.

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كما سجلت الوزارة 36 حالة وفاة جديدة، ارتفاعا من 34 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7240 وفاة.

ويستعد المغرب لبدء حملة التطعيم في الأيام القليلة المقبلة بعدما قال وزير الصحة في وقت سابق إن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من لقاحين للفيروس.

المصدر: "رويترز"

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