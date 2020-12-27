الأردن يسجل أول إصابتين بسلالة كورونا البريطانية

أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا.

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وأوضح عبيدات أن الإصابتين تم رصدهما لدى زوجين وصلا من بريطانيا يوم 19 ديسمبر بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مشددا على أن حالة المصابين الصحية ممتازة.

وأكد وزير الصحة أنه جرى تطبيق إجراءات العزل الصحي على المصابين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات، ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم 14 ديسمبر، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

وأدى هذا التطور إلى إعلان مجموعة من دول العالم تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة.

ويعتبر الأردن حاليا ثاني دولة عربية أعلنت رسميا تسجيل إصابة مؤكدة بهذه السلالة المتحورة بعد لبنان.

المصدر: وسائل إعلام أردنية + وكالات