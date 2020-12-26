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العراق.. إلقاء القبض على انتحاري كان يخطط لتفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد

أخبار العالم العربي

العراق.. إلقاء القبض على انتحاري كان يخطط لتفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد
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عملية لجهاز الأمن الوطني العراقي
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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إلقاء القبض على انتحاري كان ينوي تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد.

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وذكر الجهاز، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، أنه "نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار مفاصل جهاز الأمن الوطني بمقاطعة المعلومات، تمكنت مفارز الجهاز في محافظتي صلاح الدين وديالى من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، وإلقاء القبض وفق أوامر قضائية على أفرادها الأربعة بينهم انتحاري يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد، فضلا عن القبض على آمر المفرزة وناقل وجندي".

وأضاف البيان أن المقبوض عليهم "اعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الاستقرار، وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال أعياد الميلاد"، وتمت إحالتهم إلى "الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

المصدر: RT

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