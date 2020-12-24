الأمن العراقي يلقي القبض على قتلة المحامي السلماني والإعلام ينشر فيديو لاغتياله

أعلن جهاز الأمن العراقي، يوم الخميس، إلقاء القبض على متهمين باغتيال المحامي، عبد المنعم رشيد السلماني، الذي قتل قبل 3 أيام في العاصمة بغداد.

وقال جهاز الأمن، في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية: "بعد متابعة ميدانية دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي عبد المنعم رشيد السلماني، أحد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنزله في حي الجامعة ببغداد، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في شمال العاصمة خلال اثنتين وسبعين ساعة بعد استحصال الموافقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من اعتقال مرتكبي العملية الإجرامية والبالغ عددهم شخصين اثنين، وذلك بعد تعقبهم أثناء هروبهم إلى محافظة السليمانية، وقد ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم أثناء تنفيذ الجريمة".

وأشار البيان إلى "تدوين أقوالهم أصوليا، وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

كما نشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو قالت إنه يوثق عملية اغتيال السلماني.

ويظهر الفيديو مطاردة شخصين للقتيل في مدخل منزله ويقوم أحدهم بإطلاق النار عليه قبل أن يلوذا بالفرار.

🔴لحظة اغتيال صديق #الشهيد_هشام_الهاشمي المحامي (عبد المنعم رشيد صالح السلماني )بمنزله في حي الجامعة بـ #بغدادpic.twitter.com/aQatiA5gMO — Dr.Adnan Albideri (@albideri) December 24, 2020

جهاز الأمن الوطني يعلن القبض على المتورطين في اغتيال المحامي (عبد المنعم رشيد السلماني) احد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنزله في حي الجامعة، بعد تعقبهم اثناء الهروب الى محافظة السليمانية.🌚 pic.twitter.com/2XTwE0riv1 — ᒍᗩᖴᖴᗩᖇ (@Almouswy_J) December 24, 2020

#بغداد

القبض على المتورطين في اغتيال أحد مرشحي الانتخابات المقبلة..

شاهد لحظة اغتيال المحامي عبدالمنعم رشيد السلماني

👇👇#العراقpic.twitter.com/gucnPpyUei — نجد نيوز (@NajedNetNews) December 24, 2020

المصدر: وسائل إعلام عراقية