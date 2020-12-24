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الأمن العراقي يلقي القبض على قتلة المحامي السلماني والإعلام ينشر فيديو لاغتياله

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الأمن العراقي يلقي القبض على قتلة المحامي السلماني والإعلام ينشر فيديو لاغتياله
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مقطع من فيديو منتشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه يوثق لحظة اغتيال المحامي العراقي، عبد المنعم رشيد السلماني.
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أعلن جهاز الأمن العراقي، يوم الخميس، إلقاء القبض على متهمين باغتيال المحامي، عبد المنعم رشيد السلماني، الذي قتل قبل 3 أيام في العاصمة بغداد.

وقال جهاز الأمن، في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية: "بعد متابعة ميدانية دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي عبد المنعم رشيد السلماني، أحد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنزله في حي الجامعة ببغداد، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في شمال العاصمة خلال اثنتين وسبعين ساعة بعد استحصال الموافقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من اعتقال مرتكبي العملية الإجرامية والبالغ عددهم شخصين اثنين، وذلك بعد تعقبهم أثناء هروبهم إلى محافظة السليمانية، وقد ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم أثناء تنفيذ الجريمة".

وأشار البيان إلى "تدوين أقوالهم أصوليا، وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

كما نشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو قالت إنه يوثق عملية اغتيال السلماني.

ويظهر الفيديو مطاردة شخصين للقتيل في مدخل منزله ويقوم أحدهم بإطلاق النار عليه قبل أن يلوذا بالفرار.

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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