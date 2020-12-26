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الحكومة الأردنية تعلن موعد وصول لقاح كورونا

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الحكومة الأردنية تعلن موعد وصول لقاح كورونا
Reuters MUHAMMAD HAMED
عاملون في الرعاية الصحية بالعاصمة الأردنية عمّان
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أعلنت الحكومة الأردنية، يوم أمس الجمعة، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيصل إلى المملكة منتصف الشهر المقبل.

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وقال علي العايد، وزير الدولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، للتلفزيون الأردني، إن "اللقاح سيعطى حسب الأولوية، لكبار السن، والكوادر الطبية، وضعفاء المناعة، ومن لديهم أمراض مزمنة".

وحذر الوزير من أن "وجود اللقاح لا يعني انتهاء الوباء"، طالبا الالتزام بالإجراءات الوقائية، التي هي مطلب رئيسي في ظل الوضع الوبائي الراهن.  

المصدر: "خبرني"

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