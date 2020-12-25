مصر.. إغلاق كلية الهندسة بجامعة حلوان 3 أيام بعد وفاة طالب بسبب كورونا

أفادت مصادر مصرية بغلق كلية الهندسة في جامعة حلوان، لمدة 3 أيام، بداية من يوم السبت، لأعمال التعقيم والتطهير، إثر وفاة طالب مصاب بكورونا.

وقال أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، إن "الكلية قررت الاعتماد على التعليم عن بعد، وأوقفت المحاضرات في الكلية ابتداء من الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، على أن تعود الدراسة داخل قاعة المحاضرات ومعامل الكلية يوم الثلاثاء المقبل".

وأكد الجارحي في تصريحات صحفية، أن الكلية ستنظم حملة لتطهير وتعقيم الكلية في هذه الفترة، وذلك "حفاظا على صحة الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس".

وكشف الجارحي عن وفاة طالب بالفرقة الرابعة بالكلية بعدما ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس أثناء الامتحانات في الكلية، مضيفا أن الطالب لم يخبر الكلية بمرضه، لكنه أخبر زملائه وعزل نفسه في المنزل بعد أن اشتد عليه المرض.

المصدر: RT