الصحة المصرية تكشف عن الفئة الأولى التي ستتلقى اللقاح الصيني ضد كورونا

كشفت وزارة الصحة المصرية أن الأطقم الطبية ستكون الفئة الأولى التي سيوزع بينها لقاح شركة "سينوفارم" الصيني ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت مستشارة وزيرة الصحية للأبحاث، نهي عاصم، في حديث لقناة "dmc"، إنه يتم حاليا العمل على متابعة نتائج البروتوكولات الجديدة لعلاج أعراض فيروس كورونا على المرضى، مضيفة أن الوزارة تتابع يوميا من خلال ملاحظتهم.

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وتابعت عاصم أنه من المتوقع بدء التلقيح خلال أيام باللقاح الصيني وسيتم توزيعه على كافة الفئات التي بحاجة إليه، والبداية ستكون بالأطقم الطبية ومقدمي الخدمات الطبية في المستشفيات.

وأفادت بإجراء اجتماع قبل عدة أيام مع وزيرة الصحة، هالة زايد، لمتابعة فئات معينة من المرضى لتحديد نوع السلالات الموجودة في مصر وستكون النتائج خلال عشرة أيام على الأكثر.

واستقبلت مصر يوم 12 ديسمبر أول شحنة اللقاح الصيني ضد عدوى فيروس كورونا، وقالت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي بمطار القاهرة في حينه إن بلادها "تشهد يوما تاريخيا"، مضيفة أنه سيكون "مجانا للجميع".

وتشهد مصر في الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا حيث بلغ هذا المؤشر في بيانات أمس الخميس 1021 حالة مع رصد 51 وفاة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية