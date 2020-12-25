الصحة المصرية: التجارب على اللقاح الصيني مبشرة وسيتم تلقيح الفئات المستحقة خلال أيام

قالت وزارة الصحة المصرية إن نتائج التحاليل الخاصة باللقاح الصيني لشركة "سينوفارم" مبشرة وسيتم الانتهاء منها قريبا، مؤكدة أنه سيجري تلقيح الفئات المستحقة باللقاح الصيني خلال أيام.

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وأكد مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المبادرات المصرية، الدكتور محمد حساني، في تصريحات صحفية أنه من المنتظر تسلم الدفعة الثانية من اللقاح الصيني خلال الأسبوع المقبل.

ولفت حساني، إلى أنه حتى الآن ليس هناك أي قرار بإغلاق المطارات أو منع دخول من دول بعينها، لافتا إلى أن مصر اتخذت قرارا بإجراء تحاليل الـ pcr في جميع المطارات للقادمين من الخارج.

وكان حساني قد أعلن الانتهاء غدا من اختيار مقار حقن المواطنين بلقاحات فيروس كورونا في جميع المحافظات المصرية.

وأضاف أنه فور صدور الإفراج الدوائي من معامل هيئة الدواء المصرية، للشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم" الأحد المقبل، التي وصلت مصر 10 ديسمبر 2020، هدية من دولة الإمارات، ستبدأ الوزارة المصرية بحقن الفئات الأولى باللقاح.

المصدر: اليوم السابع