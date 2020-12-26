الأردن.. انتهاء حظر التجوال الشامل

أنهى الأردن مع دخول الساعة العاشرة من مساء الجمعة، فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كليا.

وبانتهاء الحظر الذي استمر 24 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن يسمح لحملة التصاريح الإلكترونية بالحركة والتنقل خلال فترة حظر التجول الجزئي.

وسجل الأردن اليوم الجمعة 1616 إصابة و30 وفاة بكورونا، حسب البيانات الرسمية.

المصدر: "عمون"