مصر.. مطالب بوقف الدراسة و"التعليم العالي" يحسم الجدل

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر وسما يطالب بوقف الدراسة، وتصدر الموقع خلال ساعات من انطلاقه.

ودعا الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة، خوفا من انتشار فيروس كورونا، في ظل الموجة الثانية له.

من جانبها ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" مؤكدة أنه لا نية لتوقف الدراسة في مصر ولا نية لاستبدال الامتحانات بأبحاث، وقالت موجهة رسالتها للطلاب: "استعدوا للامتحانات".

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوسائل إعلام مصرية، أنه "لا نية لدى الجامعات بوقف الدراسة ولا قرارات بتأجيل الامتحانات أو استبدالها بأبحاث حتى الآن، إنما سيتم استكمالها وفق خطة التعليم الهجين"، مشيرا إلى أن "المجلس الأعلى للجامعات سيعقد اجتماعه الشهري غدا بجامعة الفيوم لمناقشة مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول".

وأضاف المصدر أن "الاجتماع سيتناول شكل الامتحانات، والإجراءات المتبعة خلال هذه الفترة حرصا على سلامة الطلاب"، لافتا إلى أن "الأمر سيسير وفق خطة التعليم".

ناصر حاتم

المصدر: RT