فلسطين.. 21 وفاة و1812 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم الخميس، 10 حالات وفاة و1812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن حالات الوفاة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية توزعت بواقع 4 في القدس و10 في الضفة الغربية و7 حالات في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل حالات الإصابة.

ولفتت الوزيرة إلى وجود 118 شخصا في العناية المركزة، بينهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: "معا"