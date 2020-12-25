الأزهر يحذر المصريين بعد وصول إصابات كورونا إلى ألف إصابة يوميا

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى المصريين من التَساهل في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد المصابين في البلاد من جديد.

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وأهاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعليمات وزارة الصحة، التي أعلنتها مسبقا، في مواجهة أزمة كورونا، حرصا منه على السلامة العامة، ويكرر تحذيره من التساهل فيها.

وأكد الأزهر على حرمة مخالفة الإرشادات الطبية، والتعليمات الوقائية التي تصدر عن الجهات المختصة لحين إعلانها انتهاء الأزمة تماما، لما في المخالَفة من تعريض النفس والغير لمواطن الضرر والهلاك، فضرر الفيروس لن يقتصر على المتساهل في إجراءات الوقاية منه فحسب، بل قد يتعدى إلى غيره ممن يساكنهم أو يخالطهم.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس الخميس، تسجيل 51 وفاة و1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: أخبار اليوم