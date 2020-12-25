الجزائر ستُجلي بشكل مكثف رعاياها العالقين في الخارج على مدى العام المقبل

قالت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إنها ستتولى على مدى العام 2021 إجلاء جميع الجزائريين العالقين بألمانيا وفرنسا والإمارات العربية وإسبانيا وكندا، الذين يرغبون في العودة إلى البلاد.

وأوضحت أن برنامجها لهذا الغرض قد انطلق تنفيذه في يوم 23 ديسمبر الجاري ممتدا إلى غاية 31 يناير من العام المقبل.

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واشترطت الشركة، الحكومية، على المعنيين بالعودة إلى البلاد أن تتوفر لديهم شهادة اختبار كورونا تؤكد عدم إصابتهم بالوباء خلال آخر 72 ساعة السابقة للرحلة، وأن يحوزوا التذكرة الضرورية للسفر.

وأوضحت الخطوط الجوية الجزائرية أن عملية الإجلاء من فرنسا، حيث توجد أكبر جالية جزائرية في الخارج، ستقتصر على اتجاه واحد من المطارات الفرنسية بباريس ومرسيليا وليون وليل وميتز، إلى الجزائر.

المصدر: موقع شركة الخطوط الجزائرية/صحيفة "الخبر" الجزائرية