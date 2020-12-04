الجزائر تجلي مواطنيها عن 7 دول بينها مصر والسعودية والإمارات

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن المواعيد المقررة لإجلاء العالقين من الجزائريين خارج البلاد بسبب قيود وباء كورونا.

وذكرت الخطوط الجزائرية أن عملية الإجلاء تشمل المواطنين الجزائريين في فرنسا، إسبانيا، الإمارات، مصر، الأردن، السعودية وكندا.

Programme de vols de rapatriements. تم النشر بواسطة ‏‎Air Algerie‎‏ في الخميس، ٣ ديسمبر ٢٠٢٠

ونشرت قائمة تتضمن المواعيد المحددة لرحلات الإجلاء، ولفتت إلى ضرورة حصول المسافرين على شهادة اختبار PCR سلبية في موعد أقصاه 72 ساعة قبل موعد الرحلة.

المصدر: الخطوط الجوية الجزائرية