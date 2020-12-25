تونس تسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 49 وفاة و1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 4324، فيما وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 126752 إصابة.

وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس عن تسجيل 38 وفاة و1677 إصابة بالفيروس، بينما أعلنت عن تسجيل 38 وفاة و1605 إصابات في الـ22 من شهر ديسمبر الحالي، ما يظهر ارتفاعا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات جراء هذا الفيروس في تونس.

المصدر: "موزاييك إف إم"