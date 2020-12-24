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إسرائيل تعتقل فلسطينيا بزعم قتل مستوطنة

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعتقل فلسطينيا بزعم قتل مستوطنة
Reuters
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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أعلنت إسرائيل أنها اعتقلت فلسطينيا من جنين، تزعم أنه يقف خلف عملية قتل مستوطنة في أحراش ريحان.

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إسرائيل.. التحقيق في جريمة قتل مستوطنة عليها علامات عنف
إسرائيل.. التحقيق في جريمة قتل مستوطنة عليها علامات عنف

وكانت الشرطة الإسرائيلية و"الشاباك" فتحتا تحقيقا في مقتل مستوطنة عثر على جثتها في 20 من الشهر الجاري، وعليها علامات عنف بالقرب من مستوطنة شمال الضفة الغربية.

يذكر أنه بدأ البحث عن المستوطنة، إستر هورغان، قبل أيام بعد بلاغ من أفراد أسرتها عن اختفائها، وذلك بعد أن ذهبت لممارسة الركض ولم تعد، حيث عثرت الشرطة على جثتها أثناء الليل.

المصدر: RT

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