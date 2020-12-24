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الرئيس العراقي يبحث مع وزير الدفاع تأمين سلامة البعثات الدبلوماسية

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الرئيس العراقي يبحث مع وزير الدفاع تأمين سلامة البعثات الدبلوماسية
الرئيس العراقي ووزير الدفاع
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بحث الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، تأمين سلامة البعثات الدبلوماسية مع وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، بعد مرور بضعة أيام على هجمات صاروخية طالت السفارة الأمريكية ببغداد.

وناقش اللقاء التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية من أجل فرض النظام، وملاحقة الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون، ووقف نشاطاتها وتسليم أفرادها للعدالة، ومنع تكرار الأفعال التي من شأنها زعزعة الأمن العام.

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كما شدد اللقاء على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية أمن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية، وتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات التي تمثل تحدياً لسلطة الدولة واستهدافاً لسيادة البلد واستقراره.

وتعرضت السفارة الأمريكية في بغداد قبل أيام، إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا، وعلى إثر ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرد على إيران إذا ما كانت تقف وراء عمليات القصف هذه.

 

المصدر: RT

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