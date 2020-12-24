نشر صورة الصيادين المصريين في ليبيا والمفرج عنهم بعد دفع غرامة كبيرة للجيش الليبي

نشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، صور لمجموعة من الصيادين المصريين الذي تم احتجازهم في ليبيا من قبل قوات الجيش الليبي، وجرى الإفراج عنهم مؤخرا.

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وكشف أحد الصيادين المصريين، ويدعى عبد الجيد عطية، أنه تم الإفراج عنهم بواسطة المدعى العام العسكري في ليبيا، موضحا أن احتجازهم جاء بسبب الصيد في مياه منطقة عسكرية بالقرب من مدينة سرت وسط البلاد، مشيرا إلى أن المدعي العام العسكري أفرج عنهم بعد تسديد صاحب المركب لمبلغ 35 ألف دينار ليبي كغرامة.

وأوضح أن المدعي العام العسكري وقع على الصيادين غرامة كبيرة تولى صاحب المركب دفعها إلى قوات الجيش الليبي، مؤكدا أنه تم التحقيق معهم في سرت بعد أن مكثوا بها 25 يوما، بعدها تم نقلهم إلى مدينة بنغازي.

ولفت إلى أنهم كانوا يعملون على مركب صيد يملكه مواطن ليبي من مدينة مصراتة، وقد ألقي القبض عليهم في مدينة سرت على بعد 309 أميال بحرية، موضحا أنهم سيتوجهون إلى مدينة مصراتة غرب البلاد بعد الإفراج عن مركب الصيد وسيواصلون عملهم.

المصدر: اليوم السابع