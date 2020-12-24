مصر: الصيادون المحتجزون في تونس بصحة جيدة ونعمل على إعادتهم

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الصيادين المصريين الـ17 المحتجزين لدى تونس، بصحة جيدة ويجري التنسيق لإعادتهم إلى البلاد.

وفي بيان نشرته على حسابها عبر "فيسبوك"، أوضحت الخارجية المصرية أن مركب الصيادين جرى ضبطه بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية وعلى متنه 17 صيادا مصريا.

وأضافت: " السفارة المصرية أفادت بأن الصيادين المصريين يتمتعون بصحة جيدة".

ولفتت الوزارة إلى أن الصيادين متواجدون بالمركب في الميناء، ويجري التنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى البلاد.

بيان صحفي ----------- تواصل وزارة الخارجية المصرية متابعة مستجدات مركب الصيد المصري الذي تم ضبطه من قِبل القوات البحرية... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Wednesday, December 23, 2020

المصدر: "سبوتنيك"