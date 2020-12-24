السعودية تسمح لـ4 حالات استثنائية بالسفر

قالت المديرية العامة للجوازات السعودية إن هناك 4 حالات استثنائية للسماح بالسفر خارج المملكة، بعد قرار تعليق السفر عبر المنافذ البحرية والبرية.

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وردا على استفسار أحد المستفيدين: "هل الحدود البرية مفتوحة للخارجين من المملكة إلى الأردن؟"، قال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع "تويتر": "تم تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتا لمدة أسبوع".

وأضاف: "ويستثنى من ذلك حركة نقل البضائع والسلع، وسلاسل الإمداد، والحالات الاستثنائية".

تجدر الإشارة إلى أن السعودية هي ثاني دولة عربية تتخذ إجراءات تتعلق بوقف الرحلات الجوية مع بريطانيا، حيث أوقفت الكويت دخول الرحلات القادمة من بريطانيا، بعدما كشفت المملكة المتحدة رصدها سلالة جديدة من فيروس كورونا تتسم بأنها سريعة الانتشار.

واتخذت العديد من الدول، أغلبها أوروبية، قرارات بحظر السفر من وإلى بريطانيا ومنع دخول الرحلات القادمة من المملكة المتحدة.

وأثارت السلالة الجديدة المُكتشفة في العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا مخاوف عالمية متصاعدة، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنت رصد حالات لهذه السلالة في هولندا والدنمارك وأستراليا.

المصدر: الجوازات السعودية