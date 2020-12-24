 
مباشر
عاجل
قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي عن اختراق 4 مقاتلات بحرينية لأجوائها

السعودية: أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا لقاح ‫ضد كورونا.. ونصف مليون بالانتظار

أخبار العالم العربي

السعودية: أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا لقاح ‫ضد كورونا.. ونصف مليون بالانتظار
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pfcj

بلغ عدد المسجلين في السعودية للتطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا في يومه السابع أمس الأربعاء أكثر من نصف مليون شخص، في أكبر حملة تحصين ضد فيروس تقوم بها المملكة طوال تاريخها.

إقرأ المزيد
"الصحة السعودية" تغرد حول حالة من حصل على لقاح كورونا

وتخطى عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن في أرقام أولية 10 آلاف شخص في مركز اللقاحات بالعاصمة الرياض، الذي بدأت الطاقة الاستيعابية فيه بالتوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن 500178 شخصا سجلوا للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت على أن اللقاح آمن ومعتمد وفعال، ولا يؤثر على الجينات، مشددة على أن شركة فايزر الأمريكية أكدت فعالية اللقاح أيضا ضد السلالة الجديدة من كورونا.

المصدر: وزارة الصحة السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا