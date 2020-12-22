"الصحة السعودية" تغرد حول حالة من حصل على لقاح كورونا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أن جميع من أخذوا لقاح كورونا في المملكة يتمتعون بصحة جيدة، ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح.

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ودعا العبد العالي، جميع المواطنين للتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، والتواصل مع الوزارة ‪ لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وفي تغريدة سابقة أمس الاثنين، أكد المتحدث الرسمي للوزارة، عدم صحة ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة.

الحمد لله جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتعون بصحة وعافية ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح.



وندعو الجميع للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.



والتواصل مع@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) December 22, 2020

المصدر: تويتر+RT